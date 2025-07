''क्वीन ऑफ क्रिकेट' स्मृति मंधाना -'लेडी सहवाग' शेफाली वर्मा ने मिलकर महिला टी-20 में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, रच दिया इतिहास

Smriti Mandhana and Shafali Verma record : इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 इंटरनेशनल (ENGW vs INDW, 2nd T20I, India Women tour of England, 2025) में ''क्वीन ऑफ क्रिकेट' स्मृति मंधाना और 'लेडी सहवाग' शेफाली वर्मा ने मिलकर महिला टी-20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. दोनों ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने विश्व क्रिकेट को चौंकाने का काम किया है. बता दें कि मंधाना और शेफाली महिला टी-20 इंटरनेशनल में किसी भी विकेट के लिए सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप करने वाली महिला बैटर जोड़ी बन गईं हैं, दोनों ने मिलकर महिला टी-20 इंटरनेशनल में अबतक कुल 2724 रनों की पार्टनरशिप करने वाली महिला बैटर जोड़ी बन गईं हैं . उन्होंने ऐसा कर एलिसा हीली और बेथ मूनी को पीछे छोड़ दिया है. दोनों ने महिला T20I में 2720 की साझेदारी करने में सफल रही थीं. (Most partnership runs for any Wicket in Women's T20I history)

महिला T20I में सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप (किसी भी विकेट के लिए)

2724* - स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा

2720 ​​- एलिसा हीली और बेथ मूनी

2556 - सुजी बेट्स और सोफी डिवाइन

1985 - ईशा ओझा और तीर्था सतीश

1976 - कविशा एगोडागे और ईशा ओझा

इसके अलावा स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में एकमात्र जोड़ी हैं, जिन्होंने दो इंटरनेशनल फॉर्मेट में सर्वाधिक साझेदारी रन का रिकॉर्ड बनाने का कमाल किया है. दोनों ने महिला टी-20 में 2724 रन की साझेदारी की है.

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक साझेदारी रन - स्मृति और शैफाली (2,720)

महिला टेस्ट सर्वाधिक साझेदारी रन - स्मृति और शैफाली (831)

बता दें कि मंधाना 150 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला- पुरुष क्रिकेट में भारत की तीसरी खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले हरमनप्रीत कौर और रोहित शर्मा ने 150 से ज्यादा टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. हरमन ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में अबतक 179 मैच खेले हैं तो वहीं, रोहित ने 159 मैच खेले हैं.

वहीं, दूसरे महिला टी-20 मैच की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स ने 41 गेंद पर 63 रन की पारी खेली वहीं, अमनजोत कौर ने भी 40 गेंद पर 63 रन की पारी खेली थी. मंधाना ने मैच में 13 और शेफाली केवल 3 रन की बना सकी थी.इसके बाद इंग्लैंड महिला टीम ने 7 विकेट पर 157 रन बनाए. भारतीय महिला टीम इस मैच को 24 रन से जीतने में सफल रहीं. श्री चरणी दो विकेट लेने में सफल रहीं ,5 टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में भारतीय महिला टीम ने पहले के दो मैच जीत लिए हैं. पहले महिला टी-20 मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 97 रनों से हराया था.