SLU19 vs INDU19: वैभव सूर्यवंशी की एक और आतिशी पारी, एक ही ओवर में कर दिया यह बड़ा कारनामा, भारत फाइनल में

Vaibhav Suryavanshi made again blistering half century: पिछले दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) की मेगा ऑक्शन में सिर्फ 13 साल की उम्र में करोड़पति बनने वाले लेफ्टी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप (U-19 Asia Cup) में लगातार दूसरे मैच में आतिशी पारी खेलकर उस वर्ग को चुप करने का प्रयास किया है, जो नीलामी के समय कुछ मैचों की नाकामी से उन पर सवाल उठा रहा है. हाल ही में पिछले कुछ मैचों में नाकाम रहे वैभव ने बुधवार को ही यूएई के खिलाफ आतिशी नाबाद 76 रन बनाकर दिखाया था कि अगर राजस्थान ने उन पर दांव लगाया है, तो यूं ही नहीं लगाया है. यह चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि वैभव ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ एक और आतिशी पारी खेली.

VAIBHAV SURYAVANSHI STORM!!



-Smashed 31 runs in a single over!

-Scored 50* in just 24 balls.

-6 Fours and 4 Sixes. pic.twitter.com/OVqSlBEj95