SL vs IND: "इस वजह से रियान पराग...", युवा ऑलराउंडर के बारे में इरफान पठान ने कह दी बड़ी बात, फैंस ने किया समर्थन

टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहले मुकाबले में शनिवार को 43 रन से धोया, तो कुछ खिलाड़ियों ने खास चर्चा बटोरी, लेकिन आखिरी पलों में आकर्षण रियान पराग (Riyan Parag) चुरा कर ले गए. वजह रहा रियान का आखिरी पलों में आठ गेंदों के भीतर तीन विकेट चटकाना. इसके बाद तो कई दिग्गजों ने उन्हें मैजिक हैंड तक करार दिया. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने पराग की जमकर तारीफ की, तो बाकी दिग्गजों ने भी उनकी बॉलिंग को लेकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है. बहुत ही महीन समीक्षक और पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि आने वाले समय में पराग को बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे

You will see Riyan Parag getting many chances due to his bowling ability. As a top-order batsman, not many in the country have the ability to roll their arm over. This is where Riyan Parag will get an extra advantage, and rightly so. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 28, 2024

पठान ने X पर कमेंट करते हुए लिखा, 'बॉलिंग की काबिलियत के कारण आप आने वाले समय में रियान पराग को कई मौके मिलते देखेंगे. देश में आपको शीर्षक्रम के ज्यादा ऐसे बल्लेबाज देखने को नहीं मिलेंगे, जो गेंदबाजी भी करते हों. यही वह बात है, जो पराग को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिलाता है."

वैसे रियान पराग की खास बात यह भी है कि वह एक्शन बदल-बदल कर भी गेंदबाजी कर लेते हैं. इस तरह वह बल्लेबाजों को बहुत ही चालाकी से चकमा देते हैं. यही उन्हें स्पेशल बनाता है, लेकिन यह थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि राजस्थान रॉयल्स ने उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है. बहरहाल, फैंस भी इरफान की बात से पूरी तरह से समहत हैं.

इसमें दो राय नहीं कि अगर प्रबंधन ने रियान का सही तरह से इस्तेमाल किया. और खुद रियान ने अपने पर कंट्रोल रखा, तो वह जरूर बड़ी उपलब्धि साबित होंगे. उनमें क्षमता है

Riyan Parag is good find

He is a hard working lad — PB Guru (@pbedi) July 28, 2024

रियान समर्थकों को तो उनकी गेंदबाजी बहुत पसंद आ रही है

It's great to see Riyan Parag getting many opportunities due to his bowling ability. — AskClues (@AskClues) July 28, 2024

गंभीर समीक्षक भी इरफान की बात से पूरी तरह से सहमत हैं