IND vs ENG, 4th Test: एशिया का किंग कौन ! शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका, ऐसा करते ही तोड़ देंगे पाकिस्तानी दिग्गज का महारिकॉर्ड

Shubman Gill upcoming record: कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill record) के पास चौथे टेस्ट मैच में इतिहास रचने का मौका होगा. कैप्टन गिल एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. दरअसल, गिल के पास इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट सीरीज में किसी भी एशियाई बल्लेबाज की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. इसके लिए गिल को केवल 25 रनों की आवश्यकता है. 25 रन बनाते ही गिल इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. वर्तमान में यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ के नाम है, जिन्होंने 2006 में इंग्लैंड दौरे के दौरान चार मैचों में 90.14 की औसत से 631 रन बनाए थे, जिसमें 202 रन का सर्वोच्च स्कोर भी शामिल रहा था.

इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज़ में सर्वाधिक रन (एशियाई बल्लेबाज) (Most runs in a Test series in England (Asian batters))

बल्लेबाज टीम मैच (सीरीज) रन साल मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान 4 631 2006 शुभमन गिल भारत 3 (5 मैचों की सीरीज) 607 2025 राहुल द्रविड़ भारत 5 593 2018 सुनील गावस्कर भारत 4 542 1979



एक भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं गिल

बता दें कि इस सीरीज में गिल ने बल्ले से कमाल किया है और अबतक 607 रन 6 पारियों में बनाने में सफल रहे हैं. अब सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 23 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाने वाला है. चौथे टेस्ट मैच में कैप्टन गिल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. अगर शुभमन गिल चौथे टेस्ट मैच में 146 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो वो एक भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे (most runs by a batter in a single India vs England Test Series). ऐसा कर वो इंग्लैंड के ग्राहम गूच के महारिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाएंगे. (Graham Gooch record vs India)

ग्राहम गूच ने साल 1990 के भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कुल 752 रन बनाए थे. ऐसे में गिल के पास गूच के इस महारिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा. (Shubman Gill Set To Create History)

जायसवाल का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं

वहीं, भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के दौरान भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है. जायसवाल ने साल 2024 के भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कुल 712 रन बनाए थे. यानी अब गिल यदि 107 रन बना पाने में सफल रहे तो जायसवाल के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाएंगे. (Indian batter with the most runs against England in a Test Series)

23 जुलाई से चौथा टेस्ट मैच

लॉर्ड्स में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम सीरीज का चौथा टेस्ट मैच हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी. सीरीज में बने रहने के लिए यह टेस्ट मैच भारत को हर हाल में जीतना होगा. गेंदबाजों और बल्लेबाजों को एक बार फिर कमाल दिखाकर टेस्ट मैच जीतना होगा और सीरीज को बराबरी पर करना होगा. भारत को सीरीज में पांच टेस्ट मैच खेलने हैं. पहला और तीसरा टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भारत ने जीता था.