PBKS vs RR: श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बने, विश्व क्रिकेट हैरत में

Shreyas Iyer record in IPL: आईपीएल इतिहास का सबसे महान कप्तान धोनी, रोहित, गौतम गंभीर और विराट कोहली को भी माना जाता है, लेकिन आईपीएल में एक और कप्तान है जिसने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जो इन खिलाड़ियों की किस्मत में नहीं था. दरअसल, आईपीएल 2025 के 59वें मैच को पंजाब किंग्स ने राजस्थान (PBKS vs RR, IPL 2025) को 10 रन से हराकर जीत लिया. इस जीत के साथ ही पंजाब की टीम प्लेऑफ में क्वालीफाई करने में सफल हो गई. पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचते ही श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer record in IPL as captain) ने एक खास महारिकॉर्ड बतौर कप्तान अपने नाम कर लिया.

श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे कप्तान बन गए हैं जिनके नाम तीन अलग-अलग टीमों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने का रिकॉर्ड दर्ज हो. अय्यर ने पहले ऐसा कारनामा आईपीएल में किसी कप्तान के नाम दर्ज नहीं थी. बता दें कि अय्यर की कप्तानी में श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ में क्वालीफाई करने में सफल रही थी और फाइनल भी खेली थी. वहीं, 2024 में अय्यर ने केकेआर को खिताब भी दिलाया था और अब पंजाब किंग्स को आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचाकर इस खास कारनामे को अंजाम दे दिया है.

बता दें कि अब अय्यर के पास पंजाब को फाइनल में पहुंचनाने का मौका होगा. इससे पहले युवराज सिंह (2008) और जॉर्ज बेली (2014) ही ऐसे अन्य कप्तान रहे हैं जिनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने फाइनल तक का सफर तय किया है. अब ये देखना है कि क्या अय्यर पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचा पाएंगे.

बता दें कि श्रेयस आईपीएल इतिहास में दो अलग-अलग टीमों के साथ आईपीएल जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं. पिछले साल जेद्दा में मेगा नीलामी में अय्यर को पंजाब किंंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. कप्तान के तौर पर अय्यर ने साबित कर दिया है कि वो भी अब आईपीएल के महान कप्तानों की लिस्ट में शामिल हैं.

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals vs Punjab Kings) की बात करें तो मैच में पहले पंजाब ने बल्लेबाजी की थी और 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे जिसके बाद राजस्थान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी. इस तरह से पंजाब की टीम 10 रन से मैच को जीतने में सफल हो गई. प्वाइंट्स टेबल (IPL 2025 - Points Table) की बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम 18 अंक के साथ पहले नंबर पर क्वालीफाई करने में सफल हो गई. दूसरे नंबर पर आऱसीबी है तो वहीं, पंजाब तीसरे नंबर पर है. अब देखना होगा कि आईपीएल प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली चौथी टीम कौन सी टीम होगी.