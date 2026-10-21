क्या NZ दौरे पर भी बेंच पर बैठे रहेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान श्रेयस अय्यर ने आखिरकार तोड़ दी चुप्पी!

क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. टी-20 सीरीज के आगाज से पहले सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में भी मौका नहीं मिलेगा. क्या वह पूरे सीरीज के दौरान बेंच पर ही बैठे रहेगा. अब इस सवाल का जवाब कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया है. अय्यर ने पहले मैच के लिए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव के सवालों का जवाब दिया और सीधे तौर पर कह दिया है कि उनका इलेवन में शामिल होना अभी मुश्किल है.

कप्तान अय्यर ने वैभव के प्लेइंग 11 में खेलने को लेकर कहा "देखिए यह टीम के लिए काफी अच्छा है. उसके जैसा टैलेंट टीम के साथ होना, ड्रेसिंग रूम में उसका रहना उसके लिए भी बेहतर है. वह अभी काफी यंग है. सबको पता है कि उसके पास कई साल है. उसे मौका मिलने के लिए उसके पास कई साल हैं. ऐसा नहीं है कि वह आकर सीधा खेल सकता है. उसके पास काफी समय है".

कप्तान अय्यर ने सीधे तौर पर कहा कि, "हमारे ओपनर लगातार रन कर रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीताया है. एक तरीके से देखा जाए तो वैभव यहां हैं, उसका टीम के साथ रहने से एक आइडिया आएगा कि ओवरसीज में क्या परिस्थिति रहती है. यहां पर कैसा खेलना है. ऐसी परिस्थिति में टीम का मौहाल कैसा रहता है. विकेट कैसी रहती है."

कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "अब जब वह अगले बार जब यहां आएगा तो उसे पता होगा कि यहां कि परिस्थिति कैसी रहती है. वह पहले से तैयार रहेगा. एक तरह से यहां आकर वह खुद को मोटिवेट भी कर सकता है रन बनाने के लिए, वह जब अगली बार आएगा तो वह दूसरे युवा खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव भी शेयर कर पाएगा".

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