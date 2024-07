शमर जोसेफ ने लगाया 'छत तोड़' छक्का, सिर बचाते नजर आए फैंस, हुआ बुरा हाल, VIDEO

Shamar Joseph Broke Roof: मौजूदा समय में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट सीरीज के तहत आमने-सामने है. श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 18 जुलाई से नॉटिंघम में खेला जा रहा है. मैच के दौरान पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान निचले क्रम में बैटिंग करते हुए शमर जोसेफ भी काफी लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने 11वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 122.22 की स्ट्राइक रेट से 33 रन की तेज तर्रार पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 5 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले.

मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. विपक्षी टीम इंग्लैंड के लिए पारी का 107वां ओवर गस एटकिंसन डाल रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने जोसेफ की शरीर को निशाना बनाते हुए डाला. जहां जोसेफ पहले से तैयार थे. उन्होंने पटकी हुई गेंद को लेग साइड में पुल किया और सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया.

Omg that six by Shamar Joseph broke the roof and part of that roof fell on the spectators unbelievable#WTC25 | 📝 #ENGvWI pic.twitter.com/xU8IMTgF5T