इतिहास के पन्नों में अमर हुए शाकिब अल हसन, ऐसा कारनामा करने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बने

Shakib al Hasan Becomes Oldest Bangladeshi Test Cricketer: शाकिब अल हसन ने इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं. हसन से पहले यह खास उपलब्धि बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद रफीक के नाम दर्ज था. भारत के साथ चेन्नई में जारी पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन मैदान में कदम रखते हुए उन्होंने यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

चेन्नई टेस्ट के तीसरे जब शाकिब अल हसन ने मैदान में कदम रखा तो उनकी उम्र 37 साल और 181 दिन थी. जिसके साथ ही उन्होंने अपने हमवतन पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद रफीक को पीछे छोड़ दिया. आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 16 साल पहले हसन ने 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था. तब से वह बांग्लादेश के लिए लगातार शिरकत कर रहे हैं.

Shakib Al Hasan overtakes Mohammad Rafique as Bangladesh's oldest Test cricketer.



Seems like it was yesterday when a 21 year old Shakib took up Rafique's lead bowling role in 2008.#INDvBAN