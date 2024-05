IND vs BAN T20 WC: "वह अकेले दम पर...", वार्मअप मैच से पहले शाकिब अल हसन ने इस भारतीय खिलाड़ी को लेकर कह दी बड़ी बात

Shakib Al Hasan on IND vs BAN Warm up Match: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के आगाज़ से पहले टीम इंडिया कल बांग्लादेश के खिलाफ अपना वार्मअप मैच खेलेगी, जिसमे टीम इंडिया को प्लेइंग 11 के समीकरण को समझने में आसानी होगी. टीम इंडिया अपने स्क्वाड में से किस प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन (Team India Possible Playing 11 for Warm up vs Bangladesh) को साथ लेकर खेलती है ये तो कप्तान और कोच का फैसला होगा लेकिन टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल लगभग खिलाड़ी हाल में समाप्त हुए आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं जिससे उन्हें फॉर्मेट के लिहाज से देखें तो फायदा होगा. इस बीच भारत के खिलाफ अभ्यास मैच से पहले बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने मेन इन ब्लू के कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वह अकेले दम पर मैच का नतीजा बदल सकते हैं.

एशियाई पड़ोसी देशों के बीच शनिवार को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास मैच खेला जाएगा. शाकिब ने स्टार स्पोर्ट्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, "मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने जिस तरह से भारत की अगुआई की, वह शानदार था. कप्तान के तौर पर उनका रिकॉर्ड शानदार है. मुझे लगता है कि टीम के सभी खिलाड़ी उनका सम्मान करते हैं और वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर प्रतिद्वंद्वी से मैच छीन सकते हैं."

दूसरी ओर, रोहित (Rohit Sharma on ind vs BAN Warm Up Match) ने कहा कि 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने से पहले उनके लिए अमेरिकी परिस्थितियों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण होगा. "हम टूर्नामेंट से पहले परिस्थितियों को समझना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि हम पहले कभी यहां नहीं आए हैं. रोहित ने आईसीसी के हवाले से कहा, "हम परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और 5 जून को जब हम अपना पहला मैच खेलेंगे तो वहां की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे."

उन्होंने कहा, "यह मैदान, पिच और इस तरह की चीजों को समझने की लय में आने के बारे में है." सलामी बल्लेबाज स्टेडियम में फैंस को देखने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि अमेरिका और वेस्टइंडीज अपने पहले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं. रोहित ने कहा, "न्यूयॉर्क में लोग विश्व कप देखने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, क्योंकि विश्व कप पहली बार यहां हो रहा है. मुझे पूरा यकीन है कि विभिन्न टीमों के सभी प्रशंसक काफी उत्साहित हैं और इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साथ ही खिलाड़ी भी शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं."

(IANS इनपुट के साथ)