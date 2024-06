"नफरत फैलाने वालों को अब...", हारिस रऊफ की घटना से आहत हुए शाहिद अफरीदी, ऐसे रिएक्ट कर तोड़ी चुप्पी

Shahid Afridi reaction viral: हारिस रऊफ (Haris Rauf) और फैन के साथ हुई झड़प ने पाकिस्तानी क्रिकेट में हड़कंप मचा दिया है. पूर्व क्रिकेटर इस घटना पर रिएक्ट कर रहे हैं. वहीं, अब शाहिद अफरीदी ने भी इस घटना पर रिएक्ट किया है. शाहिद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी राय दी है. अफरीदी ने पोस्ट में उन पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी शांत रहने के लिए मैसेज दिया है जो लगातार पाकिस्तान टीम की खिल्ली उड़ा रहे हैं. शाहिद अफरीदी ने अपने पोस्ट में लिखा, "हारिस राउफ की घटना पूरी तरह से अस्वीकार्य है.. हमें कभी भी सम्मान नहीं खोना चाहिए और न ही अपनी सीमा लांघनी चाहिए. नफरत फैलाने वालों को अब रुक जाना चाहिए."

The Haris Rauf incident is totally unacceptable! We should never lose respect or cross the line. The ones spreading hatred should stop now.