VIDEO: शाहीन अफरीदी ने पहले क्रॉली को दिया गच्चा, फिर जमाल ने पहले बढ़ाई दिल की धड़कनें, मुल्तान में हो गया 'खेला'

Shaheen Afridi, Pakistan vs England 1st Test Match 2024: मुल्तान टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान को दूसरी सफलता तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने दिलाई है. उन्होंने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली को जिस तरह से आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. उसे देख वहां उपस्थित हर कोई खुशी से झूम उठा.

दरअसल, पारी का 25वां ओवर कप्तान शान मसूद ने शाहीन अफरीदी को थमाया. यहां अफरीदी ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया. पारी की तीसरी गेंद उन्होंने बल्लेबाज के पैड को निशाना बनाते हुए डाला. जहां समझने में चकमा खा बैठे. उन्होंने गेंद को सीमारेखा के बाहर पहुंचाने की कोशिश की.

