पाकिस्तान में दिलजीत दोसांझ की सरदार जी के शोज हुए हाउसफुल, अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनीं इंडियन फिल्म!

दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 भारत को छोड़कर दुनियाभर में 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसके चलते इन दिनों दिलजीत दोसांझ कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे दिख रहे हैं क्योंकि फिल्म का हिस्सा पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं. हालांकि भारत में विरोध के बीच पाकिस्तान में इस भारतीय फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सिनेमाघरों में सरदार जी 3 के शोज हाउसफुल हो रहे हैं. वहीं इसका असर फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई पर भी देखने को मिली है.

रिपोर्ट्स की मानें तो पहले दिन पाकिस्तान में सरदार जी 3 ने 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल की है. वहीं कहा जा रहा है कि वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 5 करोड़ से ज्यादा की है. फिल्म के ओपनिंग डे को पंजाबी फिल्म के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन ओपनिंग डे कहा जा रहा है. हालांकि, पिंकविला की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुलना की जाए तो यह जट्ट एंड जूलियट 3 और कैरी ऑन जट्ट से पीछे है. इसका कारण यह है कि ये दोनों फिल्में सप्ताह के बीच में रिलीज हुई थीं. जबकि सरदार जी 3 शुक्रवार को रिलीज हुई है. इसलिए, वीकेंड को देखते हुए, शुक्रवार की ओपनिंग आमतौर पर फिल्मों के लिए हमेशा बेहतर होती है. इसलिए, सरदार जी 3 का ओपनिंग डे पंजाबी फिल्म के लिए तीसरा सबसे अच्छा ओपनिंग डे है.

