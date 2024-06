INDW vs SAW: शेफाली और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने महिला टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले विकेट के लिए बनाई सबसे बड़ी साझेदारी

Highest Partnership in Women's Test Cricket for First Wicket : शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के पहले दिन 292 रन की बड़ी साझेदारी की जो महिला क्रिकेट में पहले विकेट का नया रिकॉर्ड है. शेफाली और मंधाना ने इस तरह 2004 में कराची में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की साजिदा शाह और किरण बलूच की 241 रन की साझेदारी को पीछे छोड़ दिया. यह 1987 में वेदरबी में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए एलए रीलर और डीए एनेट्स की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी के बीच 309 रन की साझेदारी के बाद महिला टेस्ट में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

