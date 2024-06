टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड का करिश्मा, ऑस्ट्रेलिया का तोड़ दिया गुरूर, अपने नाम किया गजब का रिकॉर्ड

Australia vs Scotland, T20 World Cup 2024: स्कॉटलैंड की टीम ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 35वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच सेंट लूसिया में खेला जा रहा है. यहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाने में कामयाब हुई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया गया यह सर्वोच्च स्कोर है.

स्कॉटलैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे सफल बल्लेबाज ब्रैंडन मैकमुलेन रहे. उन्होंने अपनी टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 34 गेंदों का सामना किया. इस बीच 176.47 की स्ट्राइक रेट से 60 रन की तेज तर्रार पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 2 चौके और 6 बेहतरीन छक्के निकले.

Scotland have scored their highest total in T20 World Cup history against Australia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇦🇺🤯#tapmad #HojaoADFree #T20WorldCup pic.twitter.com/NPILVTKBg8