IND vs NZ 1st Test: "ये तो मेरा...", टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ने के बाद सरफराज खान ने ऐसे भरी हुंकार

IND vs NZ 1st Test Sarfaraz Khan Statement: सरफराज खान की 150 रन की शानदार पारी के बाद ऋषभ पंत (99) एक बार फिर शतक से चूक गए जिसकी बदौलत भारतीय टीम, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे दिन 462 रन बना पाई और अब न्यूजीलैंड को पांचवे दिन जीत के लिए मात्र 107 रनों की जरूरत है. पहली पारी में महज 46 रन पर आउट होने वाली भारतीय टीम ने दूसरी पारी में सरफराज और पंत ने चौथे विकेट के लिए 211 गेंद में 177 रन की साझेदारी के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हावी होने का मौका नहीं दिया. भारत की दूसरी पारी 462 रन पर सिमटी जिससे न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य मिला. सरफराज ने अपनी 195 गेंद की पारी में 18 चौके और तीन छक्के लगाये जबकि पंत ने 105 गेंद की पारी में नौ चौके और पांच छक्के जड़े.

सरफराज खान ने टीम इंडिया के लिए अपने पहले टेस्ट शतक को लेकर कहा की मुझे तो बहुत खुशी है, ये मेरा पहला टेस्ट शतक है. उन्होंने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,‘‘मैं अपने पिता (Sarfaraz Khan on His Father) से अक्सर बात करता हूं क्योंकि वह मुझे हर समय प्रेरित करते रहते हैं. मुझे अच्छा महसूस हुआ क्योंकि यह भारत के लिए खेलते हुए मेरा पहला शतक था. यह मेरे लिए बचपन से ही एक सपना रहा है. मैं बहुत खुश हूं.'' उन्होंने कहा,‘‘मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखता हूं कि कल अनिश्चित है. अतीत में ऐसा हुआ है कि कल के बारे में सोचते-सोचते मेरा वर्तमान भी खराब हो गया. इसलिए मैं अब केवल वर्तमान में जीना चाहता हूं.''

