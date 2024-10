IND vs NZ 1st Test: "मुझे तो बहुत...", टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ने के बाद सरफराज खान के बयान ने मचाया विश्व क्रिकेट में हड़कंप

IND vs NZ 1st Test Sarfaraz khan on Test Century: सरफराज खान की 150 रन की शानदार पारी के बाद ऋषभ पंत (99) एक बार फिर शतक से चूक गए जिसकी बदौलत भारतीय टीम, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे दिन 462 रन बना पाई और अब न्यूजीलैंड को पांचवे दिन जीत के लिए मात्र 107 रनों की जरूरत है. पहली पारी में महज 46 रन पर आउट होने वाली भारतीय टीम ने दूसरी पारी में सरफराज और पंत ने चौथे विकेट के लिए 211 गेंद में 177 रन की साझेदारी के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हावी होने का मौका नहीं दिया. भारत की दूसरी पारी 462 रन पर सिमटी जिससे न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य मिला. सरफराज ने अपनी 195 गेंद की पारी में 18 चौके और तीन छक्के लगाये जबकि पंत ने 105 गेंद की पारी में नौ चौके और पांच छक्के जड़े.

सरफराज खान ने टीम इंडिया के लिए अपने पहले टेस्ट शतक को लेकर कहा की मुझे तो बहुत खुशी है, ये मेरा पहला टेस्ट शतक है.

