PBKS vs LSG: लखनऊ की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे संजीव गोयनका, ऋषभ पंत के साथ किया 'केएल राहुल' जैसा बर्ताव

Sanjiv Goenka- Rishabh Pant in intense chat: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 13वें मैच में पंजाब किंग्स (Ounjab Kings) ने लखनऊ सुपरजायंट्स (PBKS vs LSG) को 8 विकेट से हरा दिया. लखनऊ को टूर्नामेंट में एक और हार नसीब हुई. मैच में लखनऊ की हर के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka viral chat with Rishabh Pant) एक बार फिर मैदान पर पहुंचे और इस बार उन्होंने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसे उन्होंने पिछले साल केएल राहुल के साथ किया था. मैदान पर पहुंचकर Sanjiv Goenka, ऋषभ पंत के साथ गंभीर बातचीत करते हुए नजर आए और साथ ही टीम के मालिक टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी की ओर उंगली करके कुछ बात करते हुए भी नजर आए हैं जिसके बाद फैन्स सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर रिएक्ट करते नजर आए.

बता दें कि आईपीएल मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपरजायंट्स ने पंत को 27 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. लेकिन अबतक तीनों मैच में पंत बल्ले से फ्लॉप रहे हैं. ऐसे में अब जब तीसरे मैच में लखनऊ को हार मिली तो संजीव गोयनका बर्दाश्त नहीं कर पाए और मैदान पर आकर खिलाड़ियों को समझाने लगे. सोशल मीडिया पर पंत और संजीव गोयनका की बातचीत की तस्वीर खूब वायरल हो रही है.

Sanjeev Goenka - The worst IPL owner.



In every match, he keeps talking to Pant with an intense look, interfering too much in cricketing decisions.



He doesn't even let the players catch their breath after a loss.@LucknowIPL @RishabhPant17 #LSGvsPBKS #PBKSvsLSG pic.twitter.com/PNRVDqu7uI