PAK vs ENG : 'लॉलीपॉप' गेंद पर पाकिस्तानी ओपनर ऐसे हुआ आउट, खुद पर नहीं कर पा रहा यकीन

Saim Ayub, PAK vs ENG, 1st Test: मुल्तान (Multan Cricket Stadium, Multan) में पाकिस्तान और इंग्लैंड (PAK vs ENG) के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही खराब रही है. पाकिस्तान का पहला विकेट 8 रन के स्कोर पर गिरा है. सईम अयूब केवल 4 रन बनाकर आउट हुए. सईम अयूब को इंग्लैंड गेंदबाज गस एटकिंसन ने अपनी 'लॉलीपॉप' गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई. जिस गेंद पर Saim Ayub वो गेंद कोई खास नहीं थी.

Saim Ayub gloves one down the leg side - Atkinson makes the first breakthrough for England.#PAKvENG | #PakistanCricket pic.twitter.com/ZBbBEY8ViJ — Grassroots Cricket (@grassrootscric) October 7, 2024

दरअसल, एटकिंसन की लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर सईम अयूब ने फ्लिक शॉट मारने की कोशिश की लेकिन बल्लेबाज की किस्मत अच्छी नहीं थी. जिसके कारण ही बल्ले को छूकर गेंद विकेटकीपर के पास गई और विकेटकीपर ने एक आसान सा कैच लपककर बैटर को आउट कर दिया.

PeeSL Tolent Saim Ayub getting owned by Gus Atkinson on Pakistan roads 😭#PAKvENG pic.twitter.com/QGGTnCoaY2 — Kriti Singh (@kritiitweets) October 7, 2024

सईम अयूब बेहद ही आसान तरीके से आउट होने के बाद काफी निराश नजर आए. बता दें हाल के समय में

अब्दुल्ला शफीक के साथ सईम अयूब की ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल फ्लॉप रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर सईम अयूब के खराब फॉर्म को लेकर फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

Gus Atkinson dismisses Saim Ayub (4), Pakistan 8-1 pic.twitter.com/JBBolGD8e8 — junaiz (@dhillow_) October 7, 2024

इंग्लैंड प्लेइंग इल्वन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जैक लीच, शोएब बशीर

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन

सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेट कीपर), आगा सलमान, आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद