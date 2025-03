PAK vs NZ: 'ये दोनों खिलाड़ी...', सईद अजमल ने पाकिस्तान टीम चयनकर्ताओं के फैसले पर दे दिया बड़ा बयान

PAK vs NZ; Saeed Ajmal Angry on Pakistan Team Selection Committee: पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम (Babar Azam and Rizwan Dropped Out From PAK Team vs NZ Series) से बाहर करने के फैसले पर सवाल उठाया है. चयनकर्ताओं ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए व्हाइट-बॉल टीम में कई बदलाव किए हैं. चयन समिति ने शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम से हटा दिया, जबकि सलमान आगा को टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है. हालांकि, बाबर और रिजवान को टी20 टीम से बाहर किए जाने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है. दोनों ने टी20 में सलामी जोड़ी के रूप में अब तक 3,300 रन जोड़े हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 130 से कम रहा है.

सईद अजमल ने उठा दिया ये बड़ा सवाल

"जिस तरह से उन्हें बाहर किया गया, वह गलत है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वे ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. चयनकर्ताओं को बाबर से बात करनी चाहिए थी ताकि वह और मजबूती से वापसी कर सकें." उन्होंने आगे कहा, "अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि बाबर और रिजवान अब टी20 के लिए फिट नहीं हैं, तो उन्हें यह साफ तौर पर बताना चाहिए. लेकिन अभी वे वनडे टीम में शामिल हैं. अगर वे न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो क्या उन्हें फिर से टी20 टीम में लाया जाएगा?"

पाकिस्तान का हालिया टी20 प्रदर्शन कमजोर रहा है, और इसी वजह से चयनकर्ताओं ने टीम में बदलाव किए हैं. लेकिन अजमल ने बाबर और रिजवान का बचाव करते हुए उन्हें मैच विजेता खिलाड़ी बताया. "बाबर और रिजवान बेहतरीन बल्लेबाज हैं. वे रन बना रहे हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता की कमी रही है. अगर आप पहले ही साबित कर चुके हैं कि आप मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं, तो आक्रामकता की जरूरत नहीं होती," अजमल ने कहा. पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 और तीन वनडे मुकाबले खेलेगी.