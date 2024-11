बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन 5 दिग्गजों ने लगाए हैं सबसे अधिक शतक, लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल

5 Players With The Most Centuries In Border Gavaskar Trophy: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलन बॉर्डर और भारतीय महान पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम पर खेला जाता है. टूर्नामेंट का आगाज पहली बार साल 1996 में हुआ था. तब से अबतक इस सीरीज के कई सीजन खेले जा चुके हैं. खबर लिखे जाने तक टीम इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दबदबा नजर आता है. यहां ब्लू टीम ने 10 बार ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने का कारनामा किया है. वहीं कंगारू टीम पांच बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर चुकी है.

सीरीज के दौरान बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच जबर्दस्त टकराव देखने को मिलती है. खासकर गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा देखने लायक ही बनती हैं. कई बल्लेबाजों ने सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करे हुए खूब रन बनाए हैं. बात करें खबर लिखें जाने तक टूर्नामेंट में खूब रन बनाते हुए किन बल्लेबाजों ने सर्वाधिक शतक लगाए हैं, तो टॉप 5 बल्लेबाजों के नाम कुछ इस प्रकार हैं-

सचिन तेंदुलकर

खास लिस्ट में पहला नाम पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का आता है. सचिन ने यहां 1996 से 2013 के बीच कुल 34 मैचों में शिरकत किया. इस बीच उनके बल्ले से 65 पारियों में 56.24 की औसत से 3262 रन निकले. सचिन के नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नौ शतक दर्ज है. सीरीज में नाबाद 248 रन का स्कोर उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ ने साल 2013 में पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हिस्सा लिया था. उसके बाद से वह यहां 18 मैचों में शिरकत कर चुके हैं. इस बीच उनके बल्ले से 35 पारियों में 65.06 की औसत से 1887 रन निकले हैं. स्मिथ के नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खबर लिखे जाने तक आठ शतक और पांच अर्द्धशतक दर्ज है.

विराट कोहली

खास लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम मौजूदा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का आता है. जिन्होंने यहां 2011 से 2023 के बीच 24 मैच खेलते हुए 42 पारियों में 48.26 की औसत से 1979 रन बनाए हैं. इस बीच उनके बल्ले से आठ शतक निकले हैं. किंग कोहली का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 186 रन का है.

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कुल 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 29 मैच की 51 पारियों में 54.36 की शानदार औसत से 2555 रन बनाए में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से आठ शतक और 12 अर्द्धशतक निकले. यहां उनकी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 257 रनों रहा.

माइकल क्लार्क

लिस्ट में पांचवें स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइकल क्लार्क का नाम आता है. यहां उन्होंने 2004 से 2014 के बीच कुल 22 मैचों में हिस्सा लिया. इस बीच 40 पारियों में 53.92 की औसत से 2049 रन बनाने में कामयाब रहे. टूर्नामेंट में क्लार्क के नाम सात शतक और छह अर्द्धशतक है.

क्लार्क का यहां व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन नाबाद 329 रनों का है. टूर्नामेंट में क्लार्क ने कुल 3622 गेंदों का सामना किया. इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 56.57 का रहा. यहां उनके बल्ले से कुल 227 चौके और 14 छक्के निकले जो उनकी गियर बदलने की क्षमता को दर्शाते हैं.

