"ये था टर्निंग प्वाइंट जिसने..", ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में किसने निभाई अहम भूमिका, सचिन तेंदुलकर ने बताया

Sachin Tendulkar reaction viral: भारत ने ऑस्ट्र्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ही. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने 41 गेंद पर 42 रन की पारी खेली जिसने मैच को पलटने का काम किया. शुरुआत से ही रोहित ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ा कर रख दिए. भारत ने पहले खेलते हुए 205 रन का स्कोर बनाया जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन की ही बना सकी. भारत की जीत में रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, मैच के बाद भारत के महान सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर रिएक्य किया है और भारत के जीत पर अपनी राय लिखी है.

सचिन ने रिएक्ट करते हुए उन दो खिलाड़ियों के नाम का खुलासा किया है जिसने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. सचिन ने लिखा, "बहुत बढ़िया, भारत! आज हमारी जीत के दो महत्वपूर्ण पल जिसने जीत तय की, अक्षर पटेल का बाउंड्री पर शानदार कैच और बुमराह का ट्रैविस हेड का विकेट. सेमीफाइनल का बेसब्री से इंतजार है!"

Well done, India! Two crucial moments defined our victory today: @akshar2026's brilliant catch at the boundary and @Jaspritbumrah93's wicket of Travis Head. Can't wait for the semi-finals! #AUSvIND #T20WorldCup pic.twitter.com/wHKSxY682A