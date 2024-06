खौफ का दूसरा नाम Rohit Sharma, इंटरनेशनल क्रिकेट में की रिकॉर्ड्स की बारिश, युवराज और गेल का रिकॉर्ड टूटा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का, तोड़ा गेल का रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज भी रोहित शर्मा बन गए हैं, रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 132 छक्का लगाने में सफलता पाई है. रोहित ने अपनी पारी में 8 छक्का लगाने का कमाल किया. बता दें कि क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 130 छक्का लगाने में सफलता हासिल की थी.

इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का, गेल का रिकॉर्ड टूटा

रोहित शर्मा vs ऑस्ट्रेलिया, 132 छक्का

क्रिस गेल vs इंग्लैंड, 130 छक्का

रोहित शर्मा vs वेस्टइंडीज, 88 छक्का

क्रिस गेल vs न्यूजीलैंड 87 छक्का

टी-20 वर्ल्ड कप में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी

रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं. रोहित ने 92 रनों की तूफानी पारी खेलकर विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया.

19 गेंद पर अर्धशतक, तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 19 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया., हिट मैन टी-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले टी-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था. युवी ने 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 गेदों में पचासा लगाया था.