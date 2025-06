"भारत के हर कोने में हर बच्चे को..." सचिन तेंदुलकर ने Axiom 4 मिशन पर दिया ये रिएक्शन

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम स्पेस द्वारा संचालित वाणिज्यिक मिशन के तहत बुधवार को तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा के लिए रवाना होकर इतिहास रच दिया. रूसी अंतरिक्ष यान के जरिये भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के 41 साल बाद किसी भारतीय की यह यात्रा हो रही है. कई विलंबों के बाद, अरबपति कारोबारी एलोन मस्क के स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट ने दोपहर 12 बजकर एक मिनट पर एक्सिओम मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लेकर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी. जैसे ही एक्सिओम-4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में पहुंचे, हर तरफ से बधाईयां आने लगीं. क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने अंतरिक्ष मिशन की सराहना की.

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,"हम सब इस यात्रा में आपके साथ हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला. भारत के लिए कितना गर्व का क्षण है. हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के हर कोने में हर बच्चे को यह वीडियो देखने को मिले, और ग्रुप कैप्टन शुक्ला और चालक दल की यात्रा का गवाह बने. युवा दिमागों की कल्पना को जगाने के लिए प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है. जय हिंद, जय भारत!."

