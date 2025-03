VIDEO: 'हैलो, हाउसकीपिंग...', सचिन तेंदुलकर ने युवराज सिंह को ऐसे दिया होली सरप्राइज, वीडियो ने लूटी महफ़िल

Sachin Tendulkar and Yuvraj Singh Indian Cricketer Holi Celebration: क्रिकेट की यादें अपने चरम पर थीं, जब इंडिया मास्टर्स ने युवराज सिंह के दमदार अर्धशतक और बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम के चार विकेट की बदौलत पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को 94 रनों से हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (IML 2025) के फाइनल में प्रवेश किया. आईएमएल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सचिन तेंदुलकर की टीम के लिए यह रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए टिकट से कहीं बढ़कर था. यह पुराने हिसाब चुकता करने का मौका था और उन्होंने गुरुवार को यहां शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के सामने यह कर दिखाया.

होली के अवसर पर सचिन-युवराज की मस्ती

होली के अवसर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar Play Holi With Yuvraj Singh Video) अपने इंडियन मास्टर्स के खिलाड़ियों के साथ होली मनाते हुए देखे गए जिसका वीडियो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है.

Holi fun with my @imlt20official teammates, from blue jerseys to colourful moments, this is how we say, “Happy Holi!” 💙 pic.twitter.com/uhYBZvptVT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 14, 2025

वीडियो में सचिन कहते है "पानी का गन लोडेड है जा रहे हैं युवराज सिंह साहब के रूम में, सो रहे हैं. कल रात बहुत छक्के मारे हैं. उसके बाद एक साथी ने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, 'हाउस कीपिंग' और इसके बाद युवराज ने जैसे ही दरवाजा खोला उनके ऊपर रंग और गुलाल की बौछार हो गई. इसके बाद कुछ ऐसा ही अंबाती रायुडू के साथ हुआ और वो भी ऐसे ही चक्कर में फंस गए और सचिन समेत साथी खिलाड़ियों ने उन्हें देखते ही देखते रंगो में सराबोर कर दिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के बीच वायरल हो रहा है

रायपुर में खेले गए इंटरनेशनल मास्टर्स टी20 लीग 2025 के सेमीफाइनल में युवराज सिंह (Yuvraj Singh Sixes in IML Semifinal vs AUS) ने एक बार फिर अपना अंदाज दिखाया और फैंस को 2007 टी20 वर्ल्ड कप (Yuvraj Singh Six Sixes in T20 WC 2007 vs ENG) की याद दिला दी, जब उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के जड़े थे. इस बार उनके निशाने पर थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर ब्राइस मैकगेन, जिनके एक ओवर में युवराज ने लगातार तीन छक्के लगाकर इतिहास की झलक दिखा दी.