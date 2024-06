IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की रोमांचक जीत पर मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का पोस्ट हुआ वायरल

Sachin Tendulkar on Team India Win vs Pak: न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी स्टेडियम में आईसीसी टी20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान पर छह रन से यादगार जीत दर्ज पर सचिन तेंदुलकर (Sachin Teandulkar Congratulate Team India) ने खुशी जताई. जसप्रीत बुमराह के तीन विकेट की बदौलत पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बना और ऋषभ पंत की जवाबी पारी ने भारत को नासाऊ काउंटी स्टेडियम में संकीर्ण जीत दिलाई. इस जीत से भारत का विश्व कप का सपना अभी भी जिंदा है, क्योंकि अभी दो और ग्रुप चरण के मैच होने बाकी हैं. बारिश के कारण मैच 50 मिनट के देरी से शुरू हुआ था. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. रोहित ने शाहीन शाह अफरीदी के पहले ही ओवर में छक्का जड़ा लेकिन इसके बाद फिर बारिश आ गई थी और आधे घंटे से अधिक समय तक खेल रुका रहा था.

India vs Pakistan. New continent, same result 😛



T20 may be a batters' game, but in New York, bowlers were the Apple of our eyes today.



What a thrilling match! Great atmosphere and a wonderful exhibition of our great game in America. Well played, India 🇮🇳 😊#INDvPAK… pic.twitter.com/tdVVREclVp