Sa vs Ind 2nd T20I: "कौन हैं वो जिन्हें इसमें युवराज...", फैंस अभिषेक शर्मा पर बुरी तरह भड़के

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज (Ind vs Sa) कई भारतीय युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि यह वह टीम है, जिसे अगले टी20 विश्व कप के लिए तैयार किया जा रहा है.इन्हीं युवाओं में से एक पंजाब के लिए खेलने वाले लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तुलनात्मक रूप से तेज पिचों पर शुरुआती दोनों ही मैचों में अभिषेक औंधे मुंह जमीन पर आ गिरे. दोनों ही मैचों में वह दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके. वैसे सच यह है कि पिछले छह मैचों में अभिषेक बीस का निजी स्कोर नहीं बना सके हैं. और यह वजह है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों मैचों में नाकामी के बाद फैंस का गुस्सा बुरी तरह से उन पर फूटा है. आप देखिए फैंस उनके लिए कैसे-कैसे कमेंट कर रहे हैं.

आप पिछले 7 मैचों में अभिषेक का हाल देखिए. अगर यह बढ़ता गया, तो इस लेफ्टी के लिए बात बहुत मुश्किल हो जाएगी

🚨 Abhishek in last 7 innings



10(9)

14(11)

16(7)

15(11)

4(4)

7(8)

4(5)



🚨 Ruturaj in the last 7 innings



58(43)

123*(57)

32(28)

10(12)

7(9)

77*(47)

49(28)



YOU YOU HAVE SOMETHING CALL 🧠 THEN DECIDE WHO SHOULD BE OUR T20I OPENER......#INDvSA #AbhishekSharma pic.twitter.com/wGDfu1y0M9