Ruturaj Gaikwad: "अभिनेत्री के साथ संबंध और टैटू की आवश्यकता है...", गायकवाड़ का टीम में चयन न होने पर भड़का भारतीय पूर्व क्रिकेटर

Former Indian batter Subramaniam Badrinath on Ruturaj Gaikwad: श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ का चयन टीम इंडिया में नहीं हुआ है जिससे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ (Subramaniam Badrinath) भड़क गए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर बद्रीनाथ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह चयन समिति पर हमला बोलकर कमेंट कर रहे हैं. उन्होंने माना कि गायकवाड़ को श्रीलंका सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिलने से वह हैरान हैं. वीडियो में की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि पूर्व भारतीय स्टार खिलाड़ी ने इसको लेकर चयन समिति की आलोचना की है.

बद्रीनाथ को वीडियो क्लिप में यह कहते हुए सुना जा सकता है, "कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपको बुरे आदमी की छवि की आवश्यकता है, जब रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और अन्य जैसे खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन नहीं होता है..तो ऐसा लगता है कि आपको बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ रिश्ते में होना चाहिए, एक अच्छा मीडिया मैनेजर होना चाहिए और शरीर पर टैटू भी होना चाहिए."

Shocked and surprised not to see Ruturaj Gaikwad in the Indian Team for both T20I and ODIs.



My Thoughts 🎥🔗 https://t.co/EBKnryFSUM#INDvSL #CricItWithBadri pic.twitter.com/OilIH1J4CB