RR vs PBKS: 'जिंटा का जादू फिर से चल गया...', ये वीडियो और तस्वीर हुईं तूफान सी वायरल

Delhi Capitals vs Gujarat Titans: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में पंजाब किंग्स (RR vs PBKS) का मैच हो, तो मानो एक खास कैमरा ऑनर और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रिटी जिंटा पर लगा होता है! और जब उनकी टीम जीत रही होती है, या उनके खिलाड़ी बेहतर कर रहे होते हैं, तो फिर उनकी मुस्कान भरा चेहरा फैंस के सिर चढ़कर बोलता है. और जरिया बनता है सोशल मीडिया. रविवार को कुछ ऐसा ही हुआ. जयपुर में पंजाब किंग्स और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में आमतौर पर सिंपल ड्रेस या टीम की ड्रेस में नजर आने वालीं जिंटा आकर्षक ड्रेस में पहुंचीं, तो देखते ही देखते छा गईं. मैच में उनकी टीम का दबदबा रहा, तो वहीं जीत ने इस पर सोने पर सुहागा का काम किया. इस दौरान जिंटा आकर्षण का केंद्र रहीं और उनके कई वीडियो और पिक सोशल मीडिया पर तूफान से वायरल हो गए. देखिए कैसे चाहने वाले हैं. आप जरा इस कमेंट को पढ़िए...

Priety Zinta - The Only Reason To Support Punjab Kings. ♥️ pic.twitter.com/ws1usPrBYM — Md Nagori (@Sulemannagori23) May 18, 2025

दो राय नहीं कि जब जिंटा चहकती हैं, तो मानो क्रिकेट भी चहक उठता है

इन भाई साहब को जिंटा में बॉर्बी गर्ल दिखाई पड़ रही है

Preity Zinta looks like a Barbie girl in this polka-dot dress. 🎀 pic.twitter.com/36CJoo5pCG — Mehul Fanawala (@MehulFanawala) May 18, 2025

कोई संदेह नहीं की जिंटा का स्टारडम इस उम्र में भी युवा अभिनेत्रियों भर भारी है