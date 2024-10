"अब रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए", फैंस ने इस ओपनर के लिए लगाई जोरदार आवाज

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे ईरानी ट्रॉफी मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर मुंबई ने 274 रन की बढ़त हासिल कर ली है. पहली पारी में 537 रन बनाने वाले मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में दिन की समाप्ति पर 6 विकेट पर 153 रन बना लिए थे. इससे पहले शेष भारत की पहली पारी 416 रन पर समाप्त हुई. तीसरे दिन 151 रन पर खेल रहे अभिमन्यु ईश्वरन (191) दोहरे शतक से चूक गए, तो कुछ ऐसा ही विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (93) के बारे में कहा जा सकता है. जाहिर है कि पहली पारी में मुंबई ने 121 रन की अहम बढ़त जरूर ली, लेकिन चर्चा का विषय फैंस के बीच अभिमन्यु ईश्वरन रहे, जिन्होंने लगातार तीसरे फर्स्ट क्लास मैच में शतक जड़ा. अभिमन्यु भल ही दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन उनके प्रदर्शन की गूंज सोशल मीडिया पर साफ सुनाई पड़ी. फैस ने उनकी इस पारी को हाथों-हाथ लिय और यहां तक कह दिया कि रोहित को ईश्ववनर के लिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए. अब देखिए कि फैंस ईश्वरन के लिए कितने भावुक हो गए हैं.

यह देखिए, लगता है कि यह फैन ईश्वरन का सबसे बड़ा समर्थक है. भाई साहब रोहित को संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं

Rohit Sharma has even a little shame left then he should retire and how many players like Abhimanyu Easwaran are sitting outside who can get a chance? https://t.co/DiazV5JlEe pic.twitter.com/5pGSNozG24 — Vikass (@VaasuVaasu415) October 4, 2024

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए निश्चित रूप से सेलेक्टरों के लिए अभिमन्यु ईश्वरन की अनदेखी करना बहुत ही मुश्किल काम होगा

HEART-BREAKING END FOR ABHIMANYU EASWARAN



- Easwaran dismissed for 191 runs, missed out a well deserving double hundred by just 9 runs in the Irani Cup.



A knock to remember and make a huge statement ahead of BGT. 🫡 pic.twitter.com/wWLxCC5EMa — Johns. (@CricCrazyJohns) October 4, 2024

अब भला इन्हें कौन बताए कि खिलाड़ी का प्रदर्शन ही अपने आप में पीआर होता है. बहरहाल, शब्दों से भावना सहज समझी जा सकती है

Even after scoring loads of runs in domestic, Abhimanyu Easwaran has still not got his chance to play test cricket for India because he isn't part of any IPL team who will do his PR. 💔 pic.twitter.com/raIlmlyxqC — Aditya Saha (@Adityakrsaha) October 3, 2024