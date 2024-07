दिल्ली में विश्व विजेता: काटा केक और डाला भांगड़ा, रोहित बन गए बच्चे, जरा जश्न देखिए

Indian Players Dance Video: टीम इंडिया चमचमाती ट्रॉफी के साथ भारतीय जमीं पर उतर चुकी है. 'बेरिल तूफान' की वजह से करीब 5 दिन तक बारबाडोस में फंसी रहने वाली ब्लू टीम जब 4 जुलाई को भारत लौटी तो हर किसी के खुशी का ठीकाना नहीं रहा. तड़के सुबह ही फैंस रोहित एंड कंपनी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके थे. यहां से खिलाड़ियों को बस में बिठाकर होटल ITC मोर्या में लाया गया. जहां उनका खास अंदाज में स्वागत हुआ. इस बीच टीम के कप्तान रोहित शर्मा से लेकर सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, समेत कई खिलाड़ियों को भांगड़ा करते हुए देखा गया.

रोहित एंड कंपनी करीब 1 घंटे बाद (सुबह 11 बजे) पीएम मोदी के साथ खास मुलाकात करने वाले हैं. इसके बाद सभी खिलाड़ी मुंबई के लिए रवाना होंगे. मुंबई में शाम 5 बजे से 7 बजे के करीब ओपन बस में विजय परेड चलेगा.

