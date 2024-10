IND vs BAN: रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ 'बाहुबली' रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए ये कारनामा करने वाले इकलौते कप्तान बने

Captain Rohit Sharma Most Test Sixes: स्टार आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने से पहले बांग्लादेश के दो विकेट चटकाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और अब आखिरी दिन भी परिणाम निकलने की उम्मीद दिख रही है. बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण दूसरे और तीसरे दिन का खेल नहीं होने के बाद चौथे दिन सोमवार को मैच में काफी उतार चढाव देखने को मिले . पूरे दिन में 18 विकेट गिरे, भारत ने सबसे तेज 50, 100 और 200 रन बनाये. विराट कोहली ने 27000 टेस्ट रन पूरे किये तो रविंद्र जडेजा ने 300 वां विकेट लिया .

बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में तूफानी बल्लेबाज़ी करते हुए रोहित शर्मा (Captain Rohit Sharma Most Test Sixes in a Calender Year) ने लगातार तीन साल 2022, 2023, 2024 में बतौर भारतीय कप्तान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Most sixes by an Indian Captain in a Calendar Year:



80 sixes by Rohit in 2023.

45 sixes by Rohit in 2022.

41* sixes by Rohit in 2024.



