"मुझे लगा कि यह..." सूर्यकुमार यादव के कैच को लेकर कुछ ऐसा था रोहित शर्मा का रिएक्शन, अब किया बड़ा खुलासा

Rohit Sharma Reaction on Suryakumar Yadav: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के आखिरी ओवर में डेविड मिलर को आउट करने के लिए बाउंड्री लाइन पर लिए गए सूर्यकुमार यादव के कैच को "मूमेंट" बताया है. इस दौरान रोहित ने यह भी स्वीकार किया कि जब भारत ने शुरुआती तीन विकेट खो दिए थे तो उन्हें घबराहट महसूस हुई थी और उन्होंने विराट कोहली की पारी की सराहना की जिससे उन्हें खिताब जीतने में मदद मिली.

बता दें, खिताबी मुकाबले में 177 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और मिलर स्ट्राइक पर थे. हार्दिक पंड्या के पास गेंद थी और उन्होंने वाइड फुलटॉस से शुरुआत की जिसे मिलर ने हवा में उठा कर मार दिया. सूर्यकुमार लॉन्ग-ऑफ से अपनी बाईं ओर उन्होंने बाउंड्री लाइन पर एक शानदार कैच लपका.

भारत की खिताबी जीत की पहली वर्षगांठ पर रोहित ने जियो हॉटस्टार से कहा,"कैच के बाद भी, अंपायरों ने इसे तीसरे अंपायर के पास भेजा और यह जांचा जा रहा था कि सूर्या ने गेंद पकड़ी है या नहीं, और हर किसी की सांसे थमी हुई थीं." "मुझे लगा कि यह (छक्का लगाने के लिए) चला गया है. क्योंकि मैं लॉन्ग-ऑन पर था, सूर्या के अपोजिट मैं ही खड़ा था. मैं पहले से ही सोच रहा था कि 'पांच बॉल 10', लेकिन बाद में देख रहा हूं, नहीं यह तो आर रहा है हाथ में सूर्या के."

