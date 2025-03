MI vs GT: रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के इस युवा खिलाड़ी को बताया सबसे रोमांचक

Rohit Sahrma react on Bevon Jacobs: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने मुंबई इंडियंस के उस युवा खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो इस सीजन मुंबई इंडियंस का सबसे रोमांचकारी खिलाड़ी मानते हैं. मुंबई इंडियंस को दिए इंटरव्यू में रोहित ने उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है. रोहित ने बेवॉन जैकब्स को मुंबई इंडियंस का सबसे 'exciting youngster Player' करार दिया है. बता दें कि bevon jacobs का तालुक न्यूजीलैंड क्रिकेट से हैं. बेवॉन जैकब्स (Bevon Jacobs Profile - Cricket Player New Zealand) ने अबतक कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन अपने घरेलू क्रिकेट में इस युवा खिलाड़ी ने अपना जलवा बिखेरा है. अबतक बेवॉन ने 5 फर्स्ट क्वलास मैच खेले हैं और 476 रन बनाए हैं जिसमें तीन अर्धशतक और एक शतक शामिल है.

