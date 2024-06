"पाकिस्तान के खिलाफ हम..", महामुकाबले के लिए टीम इंडिया किस तरह से करेगी तैयारी, रोहित शर्मा ने बताया

Rohit Sharma on India vs Pakistan Match: आयरलैंड के खिलाफ भारत (IND vs IRE) को 8 विकेट से शानदार जीत मिली है. अब भारतीय टीम 9 जून को पाकिस्तान(India vs Pakistan T20 World cup Match) के खिलाफ मैच खेलेगी. न्यूयॉर्क की पिच जिस तरह से बर्ताव कर रही है उसे देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा. पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह जैसे गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं. ऐसे मे आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद भारत के कप्तान से पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर बात की तो रोहित ने सीधे तौर पर जवाब दिया कि, हम एक युनिट होकर खेलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ मैच हमेशा से चुनौती भरा होता है.

रोहित ने आगे कहा, " आज चार-सीमर पिच थी लेकिन इसके बाद भी हम दो स्पिनरों को लेकर खेले, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि पिच से क्या उम्मीद करनी चाहिए. पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए हम हालात के अनुसार ही तैयारी करेंगे. यह एक ऐसा खेल होने जा रहा है जिसमें हम सभी XI खिलाड़ियों को योगदान देना होगा. यह खरोंचदार था, लेकिन मैदान पर कुछ समय बिताना और यह पिच को समझना अच्छा था .आप पिच पर समय बिताकर अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ा सकते हैं."

वहीं, मैच में भारत ने आयरलैंड को 16 ओवर में 96 रन पर समेटने के बाद 12 . 2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, रोहित ने 37 गेंद में 52 रन बनाये लेकिन गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज जोश लिटिल की शॉर्टपिच गेंद पर पूल शॉट खेलने के प्रयास में वह चूके और गेंद उनकी दाहिनी बाजू के ऊपरी हिस्से में जा लगी, उन्हें मैदान छोड़कर भी जाना पड़ा. चोट के बारे में उन्होंने कहा , "यह मामूली सा घाव है. मैने टॉस के समय भी कहा था कि पता नहीं ये पिच कैसी होगी.

उन्होंने कहा , "नया मैदान, नया वेन्यू और हम देखना चाहते थे कि यहां खेलकर कैसा लगता है . मुझे लगता है कि पिच अभी जमी नहीं है और गेंदबाजों की काफी मदद कर रही थी । ऐसे में अपने बेसिक्स पर डटे रहना और टेस्ट मैच गेंदबाजी को याद रखना जरूरी था" (भाषा के इनपुट के साथ)