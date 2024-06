IND vs ENG; T20 WC 2024: रोहित शर्मा ने हासिल किया ये खास मुकाम, धोनी और विराट संग इस खास क्लब में हुए शामिल

Rohit Sharma Five Thousand Runs as Indian Captain: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार फॉर्म की बदौलत खास उपलब्धि हासिल की और प्रोविडेंस स्टेडियम में चल रहे टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अहम पारी के बाद वह एक और खास क्लब में शामिल हो गए. इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले से एक बार फिर 'हिटमैन' का प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने पावरप्ले में इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दीं. रोहित सभी प्रारूपों में 5,000 रन बनाने वाले पांचवें भारतीय कप्तान (Rohit Sharma completed five thousand runs in all format) बन गए. अपनी दमदार 57 रनों की पारी के समाप्त होने के बाद, रोहित ने भारतीय कप्तान के रूप में सभी प्रारूपों में 5,033 रन बना लिए हैं.

ये हैं पांच हज़ार रन बनाने वाले भारतीय कप्तान

बल्लेबाज विराट कोहली तीनों फार्मेंट में भारतीय कप्तान के रूप में 12,883 रनों के साथ शीर्ष पर हैं. अपनी कप्तानी से फैंस के दिलों पर छाप छोड़ने वाले एमएस धोनी 11,207 रनों के साथ सभी फार्मेंट में भारतीय कप्तान के रूप में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली दोनों 8,095 और 7,643 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं. यह स्थिति वैसी ही थी जैसी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखी थी. विराट कोहली ने अपना विकेट जल्दी खो दिया और ऋषभ पंत ज्यादा प्रभाव डाले बिना ही वापस चले गए.

जिसके बाद एक बार फिर रोहित ने पावर-हिटिंग में अपनी अंदाज का परिचय दिया. उनकी 57 रनों की पारी में छह चौके और दो शानदार छक्के शामिल थे. उनके दूसरे छक्के ने टी20 विश्व कप में रोहित का 50वां शतक दर्ज किया. केवल वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल (63) ही इससे ज़्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं. उनके दूसरे छक्के ने रोहित को मौजूदा विश्व कप में लगातार दो अर्धशतक बनाने में भी मदद की.

आदिल राशिद ने अपनी फिरकी से जादू बिखेरा, रोहित और सूर्यकुमार यादव के बीच 73 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ते हुए भारतीय कप्तान को 57 रन पर आउट कर दिया. 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने क्रिस जॉर्डन की गेंदों पर लगातार दो छक्के लगाए, जिसके बाद तेज गेंदबाज ने भारतीय उपकप्तान को 23 रन पर आउट कर दिया. अगली ही गेंद पर जॉर्डन ने शिवम दुबे (Shivam Dube) को शून्य पर आउट कर दिया. अंतिम दो ओवरों में अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने गुयाना में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए.