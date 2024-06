Rohit Sharma: तब गम, अब खुशी के आंसू: आज बहुत खुश होंगे द्रविड़, रोहित ने ले लिया उन आंसुओं का हिसाब

Rohit Sharma: भारतीय टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप 2024 (Indian Team T20 World Cup 2024) के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड (IND vs ENG T20 World Cup 2024) को 68 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. तीसरी बार भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले भारत पहली बार 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में पहुंची थी तो वहीं 2014 के फाइनल में भी पहुंची थी. वैसे, 2014 के फाइनल में भारत को श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन अब 2024 में भारतीय टीम खिताब जीतने की दहलीज पर है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीम का सामना हुआ जिसमें भारत को जीत मिली. वहीं, पिछले वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच भी सेमीफाइनल मैच हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने बाजी मारी थी. भारत को 10 विकेट से हराया था.

Buttler made Rohit Sharma cry in 2022, and today it's time for Buttler to cry.#INDvENG pic.twitter.com/XznqorCElS — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 27, 2024

Photo Credit: Social media

2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया था, रोहित रोने लगे थे

2022 के टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. उस समय भारत के कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ ही थी. जब 2022 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था तो रोहित शर्मा के आंखों से आंसू निकले थे तो वहीं, कोच राहुल द्रविड़ ने हिट मैन के कंधे पर हाथ रखकर उनकों सांत्वना दी थी. रोहित के रोते हुए वह तस्वीर आज भी फैन्स के जेहन में ताजा है.

अब समय का पहिया घूमा, रोहित और राहुल ने अंग्रेजों से वसूला लगान

अब 2024 के सेमीफाइनल में एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें रोहित शर्मा रोते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, विराट उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं. वहीं, सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद रोहित ने कोच राहुल द्रविड़ को गले से भी लगाया है. यानी रोहित और द्रविड़ ने उस शर्मनाक हार का बदला ले लिया है. दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से लगान वसूल लिया है.

Rohit Sharma crying after the win, Virat Kohli cheering him up.♥️ #INDvENG

Congratulations Team India#INDvsENG2024

Well done Kuldeep pic.twitter.com/fcqUR5NQov — Satyam shukla (@SatyamS00583757) June 28, 2024

Photo Credit: hotstar

- 2023 ODI World Cup final in November

- 2024 T20 World Cup final in June



Rahul Dravid & Rohit Sharma is the dream pair for Indian cricket 🇮🇳🔥🔥#tapmad #HojaoADFree #T20WorldCup pic.twitter.com/WXmPyS5Esq — Farid Khan (@_FaridKhan) June 27, 2024

द्रविड़ बतौर कोच आखिरी बार टीम के साथ

टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच नहीं रहेंगे. ऐसे में रोहित एंड कंपनी राहुल द्रविड़ को खिताब जीतकर यादगार विदाई देना चाहेंगे. कोच के रूप में द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट को नए स्तर पर पहुंचाया है. टीम इंडिया राहुल द्रविड़ की कोचिंग में एशिया कप का खिताब जीतने में सफल रही तो वहीं, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी. अब टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची है. वहीं, द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर वन टीम बनने में सफल रही. इसके अलावा भारत ने इंग्लैंड को अपने घर पर टेस्ट सीरीज में भी हराया था. यानी बतौर कोच राहुल द्रविड़ का सफर भारतीय क्रिकेट में शानदार रहा है. अब देखना है कि रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाएगी या नहीं.