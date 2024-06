रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ बल्ले से फ्लॉप, लेकिन दिल जितने में रहे कामयाब, आपने देखा?

Rohit Sharma gives autograph to the fans: आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी को छोड़ दें तो रोहित शर्मा का बल्ला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बिल्कुल खामोश गुजर रहा है. ब्लू टीम के लिए पिछले मुकाबले में भी वह शिरकत करते हुए बिल्कुल फ्लॉप नजर आए. अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 13 गेंदों का सामना किया. इस बीच 61.54 की स्ट्राइक रेट से महज 8 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से केवल 1 चौका निकला.

अफगानिस्तान के खिलाफ जरुर रोहित शर्मा के बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली, लेकिन अपनी उम्दा कप्तानी से वह ब्लू टीम को 47 रन से बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहे. मैच के बाद उन्होंने वहां उपस्थित क्रिकेट प्रमियो से भी मुलाकात की. इस बीच उन्होंने कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दिया. कप्तान से ऑटोग्राफ पाकर फैंस काफी खुश नजर आए.

Captain Rohit Sharma giving autograph to the fans after the win against Afghanistan 🇮🇳



- Nice gesture by Ro...!!!! pic.twitter.com/ud9gASGxmQ — Johns. (@CricCrazyJohns) June 21, 2024

बात करें टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा के प्रदर्शन के बारे में तो वह आयरलैंड के खिलाफ पहले ही मुकाबले में 52 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब हुए थे. उसके बाद से वह रनों के लिए जूझ रहे हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ उनके बल्ले से केवल 13 रन निकले. इसके बाद वह यूएसए के खिलाफ 3 रन बनाकर आउट हुए. जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ उनसे एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी. वह यहां भी केवल 8 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चलते बने.

