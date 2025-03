MI vs GT: रोहित को सिराज ने सच साबित कर दिखाया, ऐसे क्लीन बोल्ड कर विश्व क्रिकेट को किया हैरान - VIDEO

Rohit Sharma Bowled by Mohammed Siraj MI vs GT: आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत हुई, जहां मोहम्मद सिराज ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया. इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में उनका चयन नहीं हुआ था जिस पर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि सिराज नई गेंद से विकेट लेने में माहिर हैं, लेकिन पुरानी गेंद से उतने प्रभावी नहीं रहते. उन्होंने यह भी बताया था कि टीम में मोहम्मद शमी की मौजूदगी के चलते सिराज को जगह नहीं मिली. अब सिराज ने खुद को साबित कर दिखाया और वह भी रोहित शर्मा के खिलाफ ही.

मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस ने 196 रन बनाए और मुंबई को जीत के लिए 197 रनों का लक्ष्य दिया. मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने पारी की शुरुआत की, लेकिन सिराज ने इस साझेदारी को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया. उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को महज 8 रन पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया.

4, 4, 𝐖 💥#MohammedSiraj dismissed #RohitSharma for the first time in #T20s & what a way to do it!



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/VU1zRx9cWp #IPLonJioStar 👉 #GTvMI | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, & JioHotstar! pic.twitter.com/x2mnv2YWUI