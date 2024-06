T20 WC 2024: रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान बाबर आज़म के इस टी20 वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर मचा दी सनसनी

Rohit Sharma T20I Record Most Win as Captain: भारत के स्टार बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने टी20ई में कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा जीत के मामले में बाबर आज़म (Rohit Sharma Equal Babar Azam Record) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. रोहित शर्मा ने डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे टी20 विश्व कप 2024 के सुपर आठ (IND vs AUS Super-8) मैच में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की 24 रन की जीत के बाद यह उपलब्धि हासिल की. ​​रोहित शर्मा ने टी20ई प्रारूप में 60 मैच खेलकर भारत को 48 जीत दिलाई हैं. इस बीच, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म (Babar Azam Most T20I WIn As Captain) ने 85 मैचों में मेन इन ग्रीन का नेतृत्व किया और 48 जीत हासिल करने में सफल रहे. युगांडा के कप्तान ब्रायन मसाबा 20 ओवर के प्रारूप में अपनी टीम को 45 जीत दिलाने के बाद चार्ट में तीसरे स्थान पर हैं.

मैच की बात करें तो, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ़ गेंदबाजी करने का फैसला किया. रोहित शर्मा (41 गेंदों पर 32 रन, 7 चौके और 8 छक्के) ने 224.39 की स्ट्राइक रेट से शानदार पारी खेली. रोहित की कप्तानी पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 205/5 का स्कोर बनाया. सूर्यकुमार यादव (16 गेंदों पर 31 रन, 3 चौके और 2 छक्के) और हार्दिक पांड्या (17 गेंदों पर 27* रन, 1 चौका और 2 छक्के) ने सहायक भूमिका निभाई और मजबूत लक्ष्य दिया.

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई मिशेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस ने की, जिन्होंने अपने-अपने स्पेल में दो-दो विकेट चटकाए.रन चेज के दौरान, ट्रैविस हेड (43 गेंदों पर 76 रन, 9 चौके और 4 छक्के) ने खतरनाक पारी खेली, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को आउट कर दिया. मिशेल मार्श (28 गेंदों पर 37 रन, 3 चौके और 2 छक्के) ने भी 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने वे पीछे रह गए.

अर्शदीप सिंह ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व किया और अपने चार ओवर के स्पेल में तीन विकेट चटकाए और भारत को 24 रन से मैच जीतने में मदद की. पहली पारी में शानदार पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.