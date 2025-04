Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ पूरी दुनिया को चौंकाया, अब 'हिटमैन' के निशाने पर विराट कोहली

Rohit Sharma, Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, 38th Match: आईपीएल 2025 का 38वां मुकाबला बीते कल (20 अप्रैल) मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. जहां मुंबई की टीम अपने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत नौ विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान 'हिटमैन' शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह शिखर धवन को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर विराट कोहली का नाम आता है.

पिछले साल तक आईपीएल में छक्के-चौकों की बौछार कर रहे शिखर धवन ने 2008 से 2024 के बीच आईपीएल में कुल 222 मुकाबले खेले. इस बीच वह 221 पारियों में 35.25 की औसत से 6769 रन बनाने में कामयाब हुए थे. 'गब्बर' के नाम आईपीएल में दो शतक और 51 अर्धशतक दर्ज है.

Most runs in the IPL 8326 - Virat Kohli 👑 6786 - Rohit Sharma* 6769 - Shikhar Dhawan 6565 - David Warner 5528 - Suresh Raina @ImRo45 congratulations ra mawa Baga dengav @ChennaiIPL dogs ni🤣 pic.twitter.com/SIJLcfpQyg

वहीं पिछले मुकाबले में नाबाद 76 रनों की पारी खेलने के साथ ही रोहित शर्मा के नाम आईपीएल में 6786 रन हो गए हैं. देश की प्रतिष्ठित लीग में 'हिटमैन' शर्मा ने 2008 से खबर लिखे जाने तक 264 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 259 पारियों में 29.63 की औसत से 6786 रन निकले हैं. आईपीएल में उनके नाम दो शतक और 44 अर्धशतक दर्ज है.

पहले स्थान पर किसी और का नहीं बल्कि टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का कब्जा है. 2008 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने यहां 260 मैच खेलते हुए 252 पारियों में 39.27 की औसत से 8326 रन बनाए हैं. आईपीएल में कोहली के नाम आठ शतक और 59 अर्धशतक दर्ज है.

ROHIT SHARMA BECOMES THE FIRST INDIAN TO WIN 20 PLAYER OF THE MATCH AWARD IN IPL HISTORY 🤯 pic.twitter.com/2lbG3DaKTP