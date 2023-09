Team India in Asia Cup Super Four: नेपाल पर जीत और सुपर 4 में एंट्री के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान

Rohit Sharma on WIn Over Nepal Asia Cup 2023

Team India in Asia Cup Super Four: श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम नेपाल मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की धमाकेदार अर्धशतकीय पारियों की मदद से भारत ने सोमवार को यहां नेपाल को बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ लुईस पद्धति से 10 विकेट से हराकर एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार में जगह बनाई. (Team India in Asia Cup Super Four). ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने तीन-तीन अंक के साथ सुपर चार (Asia Cup Points Table) में जगह बनाई जबकि नेपाल अपने दोनों मैच हारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गया. भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. इस मैच में भी बारिश के कारण लगभग तीन घंटे का खेल नहीं हो पाया.

जीत के बाद कप्तान रोहित