IND vs USA: "सुपर 8 में पहुंच गए लेकिन...", अमेरिका के खिलाफ जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा के बयान ने मचाई खलबली

Rohit Sharma on win over USA and Qualify for Super Eight: भारत ने आईसीसी टी20 विश्वकप के ग्रुप ए मैच में बुधवार को यहां अमेरिका को सात विकेट से हराकर सुपर आठ में अपनी जगह पक्की कर ली. अमेरिका को आठ विकेट पर 110 रन पर रोकने के बाद भारत ने 18.2 ओवर में तीन विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत के लिए सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 50 और शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन का योगदान दिया. अमेरिका के लिए सौरव नेत्रवलकर ने दो विकेट चटकाये. अमेरिका को आठ विकेट पर 110 रन पर रोकने के भारत ने 18.2 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 111 रन बनाये जो सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर है. टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक के बाद छह अंकों के साथ भारत सुपर आठ (Team India Qualify for Super Eight in T20 WC) में पहुंच गया. अमेरिका तीन मैच में चार अंक के साथ दूसरे स्थान पर है.

USA के खिलाफ जीत के बाद कप्तान रोहित ने कहा

अमेरिका के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में बुधवार को यहां सात विकेट की जीत दर्ज करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma on win vs America) ने कहा कि उन्हें पता था कि इस पिच पर लक्ष्य कर पीछा करना मुश्किल होगा. अमेरिका को आठ विकेट पर 110 रन पर रोकने के बाद भारत ने 18.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत के लिए मैन ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singhvs USA) ने नौ रन देकर चार विकेट लिये. सूर्यकुमार यादव (Rohit Sharma on Suryakumar Yadav Fifty) (नाबाद 50) और शिवम दुबे (नाबाद 31) ने चौथे विकेट के लिए 65 गेंद में 67 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिलायी.

रोहित ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘ हम जानते थे कि इतना रन बनाना मुश्किल होगा. इसे हासिल करने का श्रेय हमें जाता है. सूर्यकुमार और दुबे ने आखिर में अच्छा प्रदर्शन किया.'' रोहित ने मैच में कड़ी टक्कर देने के लिए अमेरिका के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए, ‘‘ अमेरिका में कई खिलाड़ी के साथ हम खेल चुके हैं. उनके क्रिकेट की विकास को देखकर मैं खुश हूं, हमने उन्हें एमएलसी में खेलते हुए देखा है. वे कड़ी मेहनत करने वाले खिलाड़ी है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर अपनी पहचान बना रहे हैं.''

रोहित (Rohit Sharma Statement on Team India Qualify for Super Eight) ने इस मौके पर कहा कि सुपर आठ में पहुंचने के बाद वह राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन न्यूयॉर्क के इस मैदान पर परिस्थितियां काफी मुश्किल थी.उन्होंने कहा, ‘‘अर्शदीप ने शानदार शुरुआत की. हम गेंदबाजी में अपने विकल्पों को परखना चाहते थे इस लिये दुबे ने भी गेंदबाजी की. '' उन्होंने कहा, ‘‘ सुपर आठ में पहुंचना बड़ी राहत है लेकिन यहां खेलना आसान नहीं था. यहां हर मैच का रुख किसी भी टीम की ओर हो सकता था.''