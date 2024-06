Rohit Sharma Record: रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 क्रिकेट में ये कारनामा करने वाले इकलौते खिलाड़ी, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

Rohit Sharma 200 Sixes Record in T20I: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने यहां डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अगर ऑस्ट्रेलिया यह मैच हार जाता है, तो अंतिम चार में जगह बनाने के लिए उसे अफगानिस्तान को हराने के लिए बांग्लादेश की जरूरत होगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप के ग्रुप 1 सुपर आठ चरण के अपने आखिरी मैच में भारत की पारी के सिर्फ़ चार ओवर के बाद बारिश ने खेल को बाधित कर दिया. बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर भारत ने 4.1 ओवर में 1 विकेट पर 43 रन बनाए थे, तभी बारिश शुरू हो गई. कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 41 रन बनाकर ऋषभ पंत (1) के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धमाकेदार अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में चार छक्के और एक चौके की मदद से 28 रन ठोक डाले और इसी के साथ टी20ई में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. जी हां रोहित शर्मा अब टी20ई में अपना दो सौ (200) छक्का पूरा कर लिया है और ये ऐतिहासिक कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज़ बन गए हैं.

ROHIT SHARMA BECOMES THE FIRST PLAYER TO COMPLETE 200 SIXES IN T20I HISTORY 🔥 pic.twitter.com/nSOsUUeDq7