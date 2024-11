"वह पंत है कुछ भी कर सकता है...", ऋषभ के अद्भूत शॉट देख दुनिया हैरान , ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर का रिएक्शन वायरल, Video

Rishabh Pant ridiculous shot viral: पर्थ टेस्ट मैच (Perth test match) में भारत की पहली पारी के दौरान Rishabh Pant ने 78 गेंद पर 37 रन की पारी खेली. अपनी पारी में पंत ने 3 चौके और एक छक्का लगाने में सफलता हासिल की. पंत को पैट कमिंस ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई. भले ही पंत कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए लेकिन पर्थ की पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का जमकर सामना किया. पंत ने खासकर पैट कमिंस की गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गए. पंत ने कमिंस की गेंद पर गिरते-पड़ते और लोटते हुए स्वीप शॉट मारकर छक्का बटोरा, जिसे देखकर गेंदबाज के होश उड़ गए तो वहीं कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर भी हैरान रह गए.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने यह वीडियो भी शेयर किया है और वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर ने जिस अंदाज में रिएक्ट किया है वह काफी वायरल हो रहा है. वीडियों में ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि "पंत ने यह क्या किया है..यह कमाल का है."

As only Rishabh Pant can do! 6️⃣#AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/vupPuWA8GG