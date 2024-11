'माहौल बना दिए गुरु', मैदान में जब ढीले पड़े भारतीय खिलाड़ी तो ऋषभ पंत ने कुछ इस तरह जगाया स्पार्क, VIDEO

Rishabh Pant Keeps Team India Morale High: सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपने साथी खिलाड़ियों के अंदर जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में पंत को कहते हुए सुना जा सकता है, ''ढीले पड़के काम नहीं चलेगा भाई. वासु, थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा. लगा ना थोड़ा. दम लगाना पड़ेगा भाई.'

बता दें यह वाक्या तब देखने को मिला जब आखिरी विकेट के लिए मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड क्रीज पर जम गए थे. इस दौरान भारतीय गेंदबाजों को उन्हें पवेलियन दिखाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इसी दौरान जब भारतीय खिलाड़ी मैदान में थोड़े निराश नजर आ रहे थे. उस दौरान पंत ने जोश भरते हुए यह बात कही.

🗣 "𝙈𝙖𝙝𝙤𝙡 𝘽𝙖𝙣𝙖𝙣𝙖 𝙋𝙖𝙙𝙚𝙜𝙖, 𝘿𝙪𝙢 𝙇𝙖𝙜𝙖𝙣𝙖 𝙋𝙖𝙙𝙚𝙜𝙖 𝙏𝙝𝙤𝙙𝙖" it's the #ToughestRivalry and Rishabh knows how to keep the team's morale high! #RishabhPanti 🙅🏻‍♂



Watch #AUSvINDonStar 👉 Day 2, LIVE NOW on Star Sports 1 pic.twitter.com/rIwG4VkfLH