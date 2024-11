VIDEO: कितने हजार का टी शर्ट पहनकर ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए ऋषभ पंत? कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

Rishabh Pant Left For Australia Wearing T-Shirt Worth Rs 42000: न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त खाने के बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला रेड बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ है. आगामी सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भी भरनी शुरू कर दी है. बीते कल (6 नवंबर) टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी. इस दौरान के कुछ वीडियो उनके सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वह कार से उतरने के बाद अपनी मां का पैर छूकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. इस दौरान उनके कुछ चाहने वालों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई. मजेदार बात तो यह है कि @airHostess_Ashi नाम के यूजर्स ने उनका एक वीडियो साझा करते हुए यह भी बताया है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे पंत ने कितने हजार की टी-शर्ट पहन रखी है.

फैंस की तरफ से साझा किए गए वीडियो में ऋषभ पंत ब्लैक कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर के जींस में नजर आ रहे हैं. फैंस ने इस दौरान कैप्शन में बताया है कि उनकी टी-शर्ट काफी खूबसूरत है और उसकी कीमत 42 हजार रूपये है. हालांकि, यह बात कितनी सच है, इसकी पुष्टि एनडीटीवी नहीं करता है.

Rishabh Pant ahead of ICT tour to Australia for BGT.



He has been the impactful performer in recent matches in any condition



Many of his fellow cricketers had appreciated his knock and added " No plans work for Rishabh Pant, when he is batting."

T-shirt is nice & cost 42k pic.twitter.com/DZ0wGPZu4o