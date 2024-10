T20 वर्ल्ड फाइनल में आखिरी समय में इंजरी का बहाना करके क्यों लिया था ब्रेक, ऋषभ पंत ने बताया

Rishabh Pant on T20 World Cup Final 2024: टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल (T20 World Cup Final) में भारत को 7 विकेट से जीत मिली थी. फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा था. एक समय भारतीय टीम हार के करीब थी लेकिन आखिरी ओवर में सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav catch) ने डेविड मिलर का कैच लपक कर भारत को जीत दिला दी थी. वहीं, मैच के दौरान ऋषभ पंत ने भी एक चाल चली थी जिसने मैच को बदलने का काम किया था. पंत ने मैच के दौरान जानबूझ कर ब्रेक ले लिया था जब टीम को जीत के लिए 26 गेंद पर 24 रनों की दरकार थी. खुद रोहित ने भी माना था कि पंत ने फाइनल समय में जो बहाना किया था उसने मैच को बदलने का काम किया था. अब खुद पंत ने उस घटना को लेकर अपनी राय दी और बताया है कि अचानक उन्होंने ऐसा करने के बारे में क्यों सोचा था.

स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को दौरान पंत ने कहा, "मैच बदल गया था. दो तीन ओवर में रन ज्यादा आ गए थे. इसलिए मैंने वहां ब्रेक लेने के लिए चोटिल होने का बहाना किया था. जब फिजियो आए थे तो मैं उसे यही कह रहा था कि टाइम लगाता रहे..रोहित भाई पूछ रहे थे पंत तू ठीक है तो मैंने कहा कि भईया बस मैं एक्टिंग कर रहा हूं ."

पंत ने कहा कि,"देखिए मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यह हर बार काम करता है लेकिन अहम मैचों में यह काम मेरे लिए कर गया था. यह कभी-कभी काम करता है और जब ऐसे मोमेंट्स पर काम कर जाए तो फिर क्या कहना."

