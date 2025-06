रविंद्र जडेजा ने इस खिलाड़ी को बताया सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना कतई पसंद नहीं

Ravindra Jadeja on toughest batsman to bowl : भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनको पसंद नहीं है. अश्विन के साथ यू-ट्यूब पर बात करते हुए जडेजा ने दो बल्लेबाजों के नाम बताए हैं जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनको पसंद नहीं है. जडेजा ने पहले नंबर पर स्टीव स्मिथ को रखा तो वहीं दूसरे नंबर पर केन विलियमसन के खिलाफ गेंदबाजी करना उनको पसंद नहीं है. जडेजा ने स्मिथ को लेकर कहा कि, "वह कहीं भी शॉट मारता है, ऊटपटांग शॉट मारकर रन बनाता है, हालांकि वह स्पिन का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है लेकिन मुझे उसके खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद नहीं है, इसके बाद जडेजा ने केन विलियमसन को भी सबसे मुश्किल बल्लेबाज करार दिया. जडेजा ने विलियमसन को लेकर कहा कि, वह स्पिन को बेहतर खेलता है. उसके पैर के मूवमेंट जबरदस्त होते हैं, जिसके कारण उसके खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल होता है " (Ravindra Jadeja on hate bowling to)

वहीं जडेजा ने एबी डिविलियर्स को सबसे आसान शिकार करार दिया. जडेजा ने डिविलियर्स को लेकर कहा कि, "मुझे एबी के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद है, उसे गेंदबाजी करता हूं तो लगता है कि जल्द आउट कर सकता हूं, डिविलियर्स को आउट करना मेरे लिए आसान है. रॉस टेलर भी हैं लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डिविलियर्स के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद है."

भारत के दिग्गज ऑलराउंडर ने ये भी कहा कि, शुरुआत में लगता था कि वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे लेकिन आज मुझे टेस्ट सबसे अच्छा फॉर्मेट लगता है. मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि टेस्ट में मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाउंगा."

जडेजा के करियर की बात करें (Ravindra Jadeja Profile - Cricket Player India) भारतीय ऑलराउंडर ने अबतक 80 टेस्ट मैच खेलकर कुल 323 विकेट लिए हैं, वहीं, वनडे में जडेजा के नाम 231 विकेट दर्ज है. टी-20 इंटरनेशनल में जडेजा ने 54 विकेट अपने नाम किए हैं.