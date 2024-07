Ashiwn 2.0 in TNPL: भारतीय स्पिनर बना ओपनर, बल्ले से मचाया कोहराम, ऐसी बल्लेबाजी कर विश्व क्रिकेट को किया हैरान, Video

Ravichandran Ashwin in TNPL: TNPL 2024 में अश्विन एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अश्विन (Ravichandran Ashwin) डिंडीगुल ड्रैगन्स की कप्तानी कर रहे हैं. तमिलनाडु प्रीमियर लीग में 14 जुलाई को डिंडीगुल ड्रैगन्स और चेपक सुपर के बीच मैच खेला गया. इस मैच में अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा किया. दरअसल, बारिश से प्रभावित मैच को 7-7 ओवर का किया गया था. ड्रैगन्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की. इस मैच में सबसे खास बाच ये रही कि अश्विन ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे, अश्विन ने ओपनिंग करते हुए धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की. बता दें कि एक समय ड्रैगन्स की टीम के 3 विकेट केवल 1 रन पर गिर गए थे. लेकिन इसके बाद भी अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू किया.

अश्विन ने 225 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. भारतीय स्पिनर ने 45 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए. अश्विन ने केवल 20 गेंद पर 45 रन की पारी खेली. अश्विन की पारी के दम पर उनकी टीम ड्रैगन्स 7 ओवर में 65 रन रन बनाने में सफल रही. इसके बाद चेपक सुपर की टीम ने बल्लेबाजी करनी शुरू की. चेपक सुपर ने 4.5 ओवरों में 1 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

RAVI ASHWIN - CAPTAIN, LEADER, LEGEND. 🫡



- Ashwin scored 45* (20) while opening for Dindigul Dragons in a 7 overs game. The other 7 batters combined managed just 16 runs. 🤯pic.twitter.com/iCuY4JGPFu