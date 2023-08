'इस खिलाड़ी को मिस करना...' एशिया कप से पहले रवि शास्त्री के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई खलबली

Ravi Shastri on Asia Cup and WC 2023

Ravi Shastri on Shikhar Dhawan: टीम इंडिया के एशिया कप (Team India Asia Cup Squad 2023) के लिए स्क्वाड का ऐलान होना अभी बाकि है. उम्मीद ये लगाई जा रही है की जो स्क्वाड एशिया कप के लिए आएगा कुछ वैसा ही स्क्वाड वनडे वर्ल्ड कप (Team India Squad for ODI WC 2023) के लिए रहेगा क्योंकि एशिया कप भी वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है जो की एक बात पर मुहर लगा रही है,लेकिन एशिया कप के साथ साथ लगातार विश्व कप के लिए भी खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा जारी है इस बिच टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri on Asia Cup and WC Team) ने एशिया कप और वनडे विश्व कप को लेकर बड़ा बयान दिया है.